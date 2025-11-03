Азербайджан - перекресток взаимодействия Востока и Запада, Севера и Юга

Автор: Акпер Гасанов

Рабочий визит председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Арабскую Республику Египет стал очередным подтверждением расширяющейся геополитической роли Азербайджана в глобальной архитектуре международных отношений. В Каире состоялась ее встреча с президентом Арабского парламента Мохаммедом Аль-Яммахи, в ходе которой была подчеркнута общая настройка на углубление межпарламентских связей и укрепление взаимодействия в формате Движения неприсоединения (ДН).

Особое внимание было уделено Парламентской сети Движения неприсоединения (ПСДН) - важной инициативе, реализованной по предложению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. ПСДН была официально учреждена в Баку в ноябре 2021 года в период председательства Азербайджана в ДН. Эта структура стала платформой для парламентской дипломатии, направленной на продвижение международного права, равноправия и сотрудничества между государствами, не входящими в военные блоки. На сегодня ПСДН объединяет десятки стран и укрепляет взаимосвязанность Движения на самом важном уровне - законодательном.

Арабский парламент активно поддержал создание ПСДН и быстро получил статус наблюдателя при ней. Это не формальность, а показатель растущего доверия и интереса: парламентская дипломатия становится ключевым механизмом укрепления взаимопонимания в условиях сложной международной безопасности. Египет и другие арабские государства видят в Азербайджане инициатора и драйвера обновления Движения неприсоединения, что делает страну одним из ведущих акторов в этом формате.

В этой связи стоит отметить, что за годы председательства в ДН Азербайджан сумел трансформировать формат в более активный и востребованный международный механизм. Эта работа принесла стране конкретные дипломатические дивиденды. Так, во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года именно страны ДН поддержали позицию Азербайджана - восстановление территориальной целостности на основе международного права.

В декабре 2020 года в рамках Движения была принята резолюция, осудившая армянскую оккупацию азербайджанских земель. Более того, в период восстановления Карабаха ДН продолжает высказывать солидарность с Баку, подтверждая легитимность послевоенной повестки Азербайджана. То есть Движение неприсоединения стало важной дипломатической опорой в вопросе, имеющем ключевое значение для национальной идентичности и безопасности.

Рассуждая шире укажем и на то, что стратегические связи Азербайджана с арабскими и исламскими странами основаны на глубокой исторической, культурной и религиозной общности. Но при этом Баку не ограничивается традиционными декларациями солидарности - он последовательно проявляет себя как государство-лидер. В частности, Азербайджан активно укрепляет Организацию исламского сотрудничества (ОИС), выступая в защиту мусульманских святынь и прав угнетенных народов, реализует гуманитарные и образовательные программы, включая участие в восстановлении инфраструктуры в арабских странах а также сохраняет имидж государства, которое демонстрирует толерантность и межконфессиональный мир как образец для исламского мира.

При этом, уникальность азербайджанской внешней политики заключается в отказе от логики "выбора стороны". Баку последовательно выстраивает конструктивные и взаимовыгодные отношения со всеми ведущими мировыми центрами силы. Так, с Европейским союзом Азербайджан реализует стратегическое энергетическое партнерство, обеспечивая диверсификацию газоснабжения Европы. Южный газовый коридор стал ключевым элементом энергетической безопасности ЕС и будет расширяться.

С Китаем Баку сотрудничает в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и играет центральную роль в формировании Восток-Западного транспортного коридора. Транскаспийский маршрут превращает Азербайджан в логистический центр Евразии. При этом и США рассматривают Азербайджан как опорного партнера в обеспечении стабильности в Черноморско-Каспийском регионе, в развитии альтернативных энергетических маршрутов и укреплении международного правопорядка. Сегодня США и Азербайджан движутся к формату стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и общих интересах.

Таким образом, Азербайджан доказал, что может не только использовать свой геополитический потенциал, но и направлять его на созидание, устойчивое развитие и мир. Именно поэтому Баку становится признанным центром притяжения и влияния - государством-партнером, которому доверяют в арабском мире и далеко за его пределами. Да, наша страна становится площадкой взаимодействия между Востоком и Западом, Севером и Югом - и уже является страной, формирующей новую архитектуру транспортной, энергетической и технологической связности.