Ба, знакомые все лица! - кто стоит за очередной антиазербайджанской провокацией в США?

Автор: Акпер Гасанов

Сенатор США Джош Хоулин в Сенате и конгрессмен Райли Мур в Палате представителей США представили резолюции, осуждающие "преследования христиан, включая этнические чистки, совершенные Азербайджаном в отношении армян Нагорного Карабаха". Сразу замечу, что нам не впервой видеть откровенно предвзятую, проармянскую позицию американских конгрессменов и сенаторов в отношении Азербайджана.

Достаточно вспомнить, хотя бы, пресловутую 907-ую поправку, которая была принята против Азербайджана в год, когда армянские боевики и оккупанты совершили Геноцид в Ходжалы, захватив Шушу и Лачин. Ныне Ходжалы, Шуша, Лачин деокупированы и стремительно развиваются, но никто в нашей стране не забыл о тех, откровенно провокационных шагах ангажированных армянской диаспорой США американских конгрессменов и сенаторов.

Вот и нынешние резолюции сенатора Хоулина и конгрессмена Мура инициированы при активной поддержке Армянского национального комитета Америки (ANCA). И они не только грубо искажают реальность, но и подрывают усилия, направленные на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе. Данные резолюции подаются как акты в защиту христиан, но при ближайшем рассмотрении становятся очевидными их глубоко политизированный и односторонний характер. Они игнорируют фундаментальные принципы объективности и справедливости, будучи по сути продиктованы интересами армянской диаспоры США - одной из наиболее организованных и финансово обеспеченных лоббистских групп в Вашингтоне.

Впрочем, давайте по пунктам. В тексте этих документов упоминаются исключительно проблемы христиан, проживающих в Азербайджане, Турции и Сирии. Такое однобокое представление ситуации создает иллюзию, будто в современном мире лишь христиане подвергаются притеснениям. Это откровенно ложный и манипулятивный подход. Ведь статистика и реальные факты свидетельствуют, что в ряде стран мусульмане, буддисты, кришнаиты и представители других религий также становятся жертвами дискриминации, насилия, осквернения святынь и культурной ассимиляции. Однако в резолюции об этом - ни слова. Видимо, права и страдания других религиозных групп просто не интересуют авторов документа, если они не вписываются в нужный политический нарратив.

Также важно напомнить, что Азербайджан, на протяжении десятилетий демонстрирует уникальную модель межрелигиозного и межнационального сосуществования. В стране мирно сосуществуют мусульмане, христиане, иудеи, представители бахаи, зороастрийцы и другие религиозные группы. Государство оказывает регулярную финансовую помощь различным религиозным общинам. Более того, в войнах за территориальную целостность Азербайджана героически погибли граждане самых разных национальностей: русские, евреи, украинцы, лезгины, талыши, татары, аварцы - все они сражались под одним флагом, защищая Родину.

Это - не пропаганда, а факт, подтвержденный именами и биографиями павших героев. Азербайджан был и остаётся сторонником мира, диалога и взаимного уважения между народами и религиями. Это подтверждается и тем, что именно в Баку неоднократно проходили международные межрелигиозные конференции высокого уровня, включая всемирные саммиты религиозных лидеров.

Следует откровенно сказать: представленные в Конгрессе США резолюции являются результатом активной работы армянской диаспоры, щедро финансирующей отдельных конгрессменов и сенаторов. Почитайте фамилии подписантов этих резолюций и вы сами в этом убедитесь. Там есть и Майкл Палонне, который в свое время представлял в Конгресс США резолюцию о признании "независимости" мифического "арцаха".

Там есть и Нэнси Пелоси. Да, та самая "бабушка американской демократии", которая в сентябре 2022 года совершила визит в Армению. Он обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн. Из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. Если это не коррупция, тогда что вообще стоит называть коррупцией?!

Кстати, о коррупции. В списке подписантов нынешней резолюции значится и имя Роберта (Роба) Менендеса. Да, того самого давнего исполнителя желаний армянской диаспоры США, который в сентябре 2023 года Менендес был арестован и позднее предстал перед судом по целому ряду серьёзных обвинений: получение взяток в особо крупных размерах (деньги, золото, роскошные автомобили и предметы роскоши), использование служебного положения в интересах иностранных государств (в частности, Египта), попытки влияния на дела прокуратуры штата Нью-Джерси, финансовые махинации и сокрытие источников доходов.

И вот этот, насквозь коррумпированный персонаж, ставит свою подпись под очередной антиазербайджанской резолюцией! При этом важно подчеркнуть: сегодня, когда мирный договор между Баку и Ереваном находится на финишной прямой, подобные инициативы не просто вредны - они опасны. Они вбивают клин в тонкий процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.И особо неуместно использовать тему религии в качестве инструмента политического давления.

Совершенно очевидно, что Соединенным Штатам выгоден устойчивый мир на Южном Кавказе. Стабильный и независимый Азербайджан - это надёжный партнёр Запада, стратегически важный с точки зрения энергетической безопасности Европы и транзитных коридоров. Противостояние и односторонние обвинения Баку подрывают эти отношения. Резолюции Хоули и Мура не служат американским интересам. Они искажают реальную картину, вредят авторитету США как честного посредника и создают ложные представления о ситуации в регионе. Вот почему я убежден в том, что эти резолюции так и не будут подписаны президентом США Дональдом Трампом, который может войти в историю, как политики, сыгравший важнейшую роль в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.