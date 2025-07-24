https://news.day.az/society/1769845.html В Агдаме снова начался пожар В Агдаме вспыхнул очередной сильный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар наблюдается в районе села Гюлаблы. В настоящее время сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана движутся в сторону села.
В Агдаме снова начался пожар
В Агдаме вспыхнул очередной сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар наблюдается в районе села Гюлаблы.
В настоящее время сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана движутся в сторону села.
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