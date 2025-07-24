В Агдаме снова начался пожар

В Агдаме вспыхнул очередной сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, пожар наблюдается в районе села Гюлаблы.

В настоящее время сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана движутся в сторону села.