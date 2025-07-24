Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос

Конгресс США проголосовал за вызов на допрос бывшего президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари в рамках расследования их возможной связи с финансистом Джеффри Эпштейном и его предполагаемой сообщницей Гислейн Максвелл.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYP).

"Клинтоны и несколько бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции... были включены в список повесток, запрошенных [конгрессменом Скоттом] Перри с целью "расширить всестороннее расследование комитета в отношении госпожи Максвелл"", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в списке потенциальных свидетелей также числятся бывший директор ФБР Джеймс Коми, экс-генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарланд, а также бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.