https://news.day.az/sport/1769822.html Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан? Как сообщалось, Педру Нуну, проведший прошедший сезон в польской "Короне", имеет высокие шансы вернуться в Азербайджан. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя ему и делали предложения два клуба Премьер-лиги Азербайджана, португальский футболист от них отказался.
Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан?
Как сообщалось, Педру Нуну, проведший прошедший сезон в польской "Короне", имеет высокие шансы вернуться в Азербайджан.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя ему и делали предложения два клуба Премьер-лиги Азербайджана, португальский футболист от них отказался.
Причина в том, что эти предложения не удовлетворили 30-летнего футболиста.
Педру предпочел рассмотреть приглашения от других клубов.
За свою карьеру он выступал за команды "Академика Коимбра", "Бенфика", "Тондела", "Морейренсе", "Белененсеш", "Аданаспор" и "Сабаил".
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