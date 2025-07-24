Футболист, выступавший за "Бенфику", вернется в Азербайджан?

Как сообщалось, Педру Нуну, проведший прошедший сезон в польской "Короне", имеет высокие шансы вернуться в Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, хотя ему и делали предложения два клуба Премьер-лиги Азербайджана, португальский футболист от них отказался.

Причина в том, что эти предложения не удовлетворили 30-летнего футболиста.

Педру предпочел рассмотреть приглашения от других клубов.

За свою карьеру он выступал за команды "Академика Коимбра", "Бенфика", "Тондела", "Морейренсе", "Белененсеш", "Аданаспор" и "Сабаил".