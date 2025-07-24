Михаил Гусман освобожден от должности первого замдиректора ТАСС - за честность и объективность
Михаил Гусман покидает пост первого заместителя генерального директора ТАСС.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает Day.Az.
Михаил Гусман оставался последним объективным, беспристрастным, принципиальным и профессиональным журналистом в информационном поле в РФ. Теперь там одни пропагандисты.
Российских читателей - жаль.
Гордимся вами и вашей позицией, Михаил Соломонович!
Напомним, что 75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).
Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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