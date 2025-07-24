Михаил Гусман освобожден от должности первого замдиректора ТАСС

- за честность и объективность

Михаил Гусман покидает пост первого заместителя генерального директора ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает Day.Az.

Михаил Гусман оставался последним объективным, беспристрастным, принципиальным и профессиональным журналистом в информационном поле в РФ. Теперь там одни пропагандисты.

Российских читателей - жаль.

Гордимся вами и вашей позицией, Михаил Соломонович!

Напомним, что 75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).

Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.