Марионеточное Le Figaro и истина, которую боится Париж

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Трудно представить себе более изощрённую форму интеллектуального лицемерия, чем то, что продемонстрировали заместитель директора Le Figaro Magazine Жан-Кристоф Бюиссон и президент Франции Эммануэль Макрон в своих заявлениях, касающихся ЮНЕСКО и так называемой "трагедии армянских детей арцаха".

Пафос, приправленный историческим невежеством, манипуляцией фактами и фальсификацией действительности, стремится не просто очернить Азербайджан, но и придать легитимность выдуманному нарративу, в котором агрессор изображается как жертва. Разберёмся по порядку.

Начнём с самого Жан-Кристофа Бюиссона. Он упрекает ЮНЕСКО в молчании по поводу "голодающих армянских детей", но, как якобы профессиональный журналист и историк, обязан был бы знать, что именно ЮНЕСКО в течение трёх десятилетий безуспешно добивалась доступа к оккупированным территориям Азербайджана, чтобы зафиксировать культурные преступления, совершённые армянскими вооружёнными силами.

В своём официальном письме от 18 декабря 2020 года ЮНЕСКО подтвердила: "ЮНЕСКО на протяжении многих лет добивалась допуска на оккупированные районы Азербайджана, но не получала разрешения от армянской стороны". Это подтверждено в докладе Генерального директора ЮНЕСКО на 209-й сессии Исполнительного совета организации.

А теперь, глубоко неуважаемый, и вовсе нерукопожатный мсье Бюиссон, факты:

- Оккупация 20% территории Азербайджана с 1992 по 2020 год, включая 7 районов, не имевших к Карабаху никакого отношения

- Более 900 разрушенных и осквернённых мечетей, включая превращение их в хлев и склад

- Разрушено или разграблено 60 000 объектов культурного и религиозного наследия

- Город Агдам прозвали "Кавказской Хиросимой": он был стёрт с лица земли армянскими военными

- Более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов

Это - этническая чистка, подтверждённая многочисленными международными организациями. ЮНЕСКО обращалась с просьбой допустить её экспертов в регион начиная с 2005 года - безуспешно. Почему об этом не упомянул Бюиссон?

Теперь - о так называемой "блокаде". Эта ложь циркулирует в армянском и пророссийском медиапространстве с 2023 года. Согласно абсурдным утверждениям, 120 тысяч "жителей Арцаха" страдали от голода и гуманитарной катастрофы. Однако независимые международные источники, включая ООН, Международный Комитет Красного Креста и Евросоюз, ни разу не подтвердили наличие голода или критического дефицита медикаментов. Напротив, данные говорят следующее:

- Через Лачинский коридор, до установления там азербайджанского пограничного поста в апреле 2023 года, свободно функционировали поставки

- После установки поста, Азербайджан предложил альтернативный маршрут через Агдам, что подтвердили ЕС и США

- Армянская сторона сама заблокировала использование агдамской дороги. 14 августа 2023 года представитель Красного Креста заявил: "ИККК имеет возможность доставлять грузы обеими дорогами, но сталкивается с отказом одной из сторон"

- Международная миссия ООН, посетившая регион 1 октября 2023 года, заявила, что "не обнаружила признаков разрушений гражданской инфраструктуры", и "те, кто хотел, смогли выехать свободно"

Где здесь "блокада", "голод" и "молниеносный этноцид"? Почему о заявлении ООН молчит Бюиссон? Потому что это разрушает пропагандистский нарратив.

Сентябрьская военная операция Азербайджана 2023 года длилась менее суток. Цель: разоружение незаконных вооружённых формирований, признанных опасностью даже самой Арменией (Пашинян в июне 2023 назвал их "военными кланами"). После заключения соглашения о прекращении огня 20 сентября 2023 года, Азербайджан официально гарантировал права и безопасность армянского населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об интеграции граждан армянского происхождения наравне с другими. Была создана правительственная комиссия по обеспечению их гражданских прав. Однако под воздействием истеричной пропаганды и дезинформации из Еревана и Москвы, значительная часть населения добровольно выехала.

Никто не принуждал, никого не выселяли - и ни один международный наблюдатель не зафиксировал массового насилия. Увы, это не остановило поток истерики из Парижа.

Теперь - к президенту Франции. Поддержка ЮНЕСКО со стороны Эммануэля Макрона - это не про защиту культуры. Это политический жест, продиктованный прозападной изоляцией Франции в международных делах, особенно на фоне её утраты влияния в Африке, на Кавказе и в мусульманском мире. Поддержка ЮНЕСКО - это попытка утвердить Францию как "совесть мира", не подкреплённую фактами.

Но Макрон не сказал ни слова о разграбленном азербайджанском кладбище в Физули, о вырезанных Коранских сурах в мечетях Зангилана, о тюрьмах в Шуше, где армянские спецслужбы удерживали азербайджанских пленных. Он также не осудил захоронения массовых убийств с азербайджанскими останками в Ходжавенде и Ходжалы. Молчание - это тоже позиция. А позиция Макрона - это позиция политического циника, использующего гуманитарную риторику в интересах армянского лобби.

Бюиссон, ведущий исторической передачи, прекрасно знает: ложь, повторённая в красивой обёртке и с претензией на гуманизм - опаснее, чем пуля.

Он говорит о "детях Арцаха", которые якобы голодали. Но он не сказал ни слова о 613 азербайджанских детях, женщинах и стариках, убитых в Ходжалы в 1992 году армянскими боевиками под командованием тех, кого сегодня чествуют в Ереване как "героев".

Он не сказал ни слова о том, что Ходжалы - это самая страшная трагедия на постсоветском пространстве с точки зрения международного гуманитарного права. Amnesty International, Human Rights Watch, Комитет по предотвращению пыток Совета Европы - все подтвердили масштабы зверств. И всё это произошло под флагами тех, кого защищают Макрон и Бюиссон.

В 2021 и 2022 годах, уже после освобождения территорий, ЮНЕСКО направила миссии в Азербайджан. Эксперты были поражены масштабом разрушений. Один из докладов, представленных на 216-й сессии Исполкома, прямо говорил о систематическом разрушении нематериального наследия азербайджанской нации.

Информация о разграбленных мечетях, музеях ковроткачества, средневековых кладбищах, подтверждена фотоматериалами, видеоархивами и спутниковыми снимками. Никаких подобных актов в отношении армянского культурного наследия в постконфликтный период зафиксировано не было.

Более того, армянская церковь в Шуше охраняется государством, а Министерство культуры Азербайджана заявило о реставрации ряда памятников, в том числе церкви в Шуше.

Сегодня на освобождённых территориях реализуются крупнейшие в Евразии программы реинтеграции и восстановления. Десятки тысяч мин уже разминированы. Построены новые аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине, открываются школы, университеты, больницы, мечети.

Тысячи азербайджанских семей уже вернулись в свои дома. Это не риторика - это факты, подтверждённые World Bank, UNDP, ЕС и ОБСЕ. А что сделала Армения за 30 лет оккупации? Ответ: она оставила после себя выжженную землю, мины и трупы.

Так почему Бюиссон так бессовестно, тупо и нагло лжёт? Потому что он - лицо определённой идеологической машины, в которой Франция выступает как последняя колониальная держава, пытающаяся сохранить влияние через моральное превосходство.

Но это превосходство не имеет под собой оснований. Франция поддерживает режим Пашиняна, который пришёл к власти на волне обещаний мира, а сам привёл регион к войне. Франция даёт оружие Армении, провоцирует нестабильность, и при этом говорит о "гуманизме"? Лицемерие в чистом виде.

Азербайджан же восстановил свою территориальную целостность в полном соответствии с международным правом. Восстановил без массовых разрушений, без этнических чисток, без гонений на мирное население.

И если кто-то сегодня говорит об "этноциде", пусть посмотрит в глаза тем, кто был вынужден бежать из Ходжалы, Агдама, Физули, Джебраила, Зангилана и десятилетиями жил в палатках. Эти люди вернулись.

А вот армянская элита Карабаха, которую обслуживают Бюиссон и Макрон, просто не захотела жить по законам Азербайджана, потому что утратила власть, доходы, влияние и возможность паразитировать на войне.

История всё расставит по местам. Но сегодня долг любого честного человека - говорить правду.

И если парижские салоны не хотят слышать её, это не значит, что истина замолчит.

Азербайджан говорил и будет говорить на языке фактов, а не на языке лжи.