Ален Симонян назвал Симоньян "мерзким существом из цирка уродцев"

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян "мерзким существом из цирка уродцев".

Как сообщает Day.Az, об этом Симонян написал на своем Telegram-канале.

Он также обвинил Маргариту Симоньян во вмешательстве во внутренние суверенные дела Армении.

Спикер подчеркнул, что кроме фамилии, оканчивающейся на "-ян", Маргариту Симоньян с Арменией и армянским народом ничего не связывает.

"Апеллируя своими армянскими корнями и одновременно не имея ничего общего с Арменией и армянским народом, кроме фамилии, которая заканчивается на "ян", то и дело выскакивает в медиапространстве, оскорбляет руководство Армении, призывает людей на митинг в нашей стране, призывает свергнуть власть. И распространяет ложь, одновременно угрожая стране и людям", - отметил Ален Симонян.

"Симоньян борется за очередную золотую медаль. А на самом деле это - лишь еще одно проявление той самой гибридной войны против нашей страны. Скоро в нашей стране выборы, и тявканье с пеной у рта в нашу сторону будет расти с каждым днем, а в конце просто эта пасть - заскулив - раз и навсегда захлопнется", - говорится в публикации.