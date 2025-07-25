Несчастный случай в Пиршаги

В Баку мужчина утонул в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сегодня утром в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонул 68-летний Гамбаров Аббас Баба оглу.

По данному факту проводится расследование.