https://news.day.az/society/1770043.html

Несчастный случай в Пиршаги

В Баку мужчина утонул в море. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сегодня утром в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонул 68-летний Гамбаров Аббас Баба оглу. По данному факту проводится расследование.