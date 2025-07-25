https://news.day.az/society/1770043.html Несчастный случай в Пиршаги В Баку мужчина утонул в море. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сегодня утром в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонул 68-летний Гамбаров Аббас Баба оглу. По данному факту проводится расследование.
Несчастный случай в Пиршаги
В Баку мужчина утонул в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сегодня утром в поселке Пиршаги Сабунчинского района утонул 68-летний Гамбаров Аббас Баба оглу.
По данному факту проводится расследование.
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