В Индии рухнула крыша школы

По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

"В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы", - приводит агентство слова полицейского Амита Кумара.

Сообщается, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Ведутся спасательные работы.