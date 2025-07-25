https://news.day.az/world/1769950.html В Индии рухнула крыша школы - погибли четверо детей - ВИДЕО По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI. "В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика.
В Индии рухнула крыша школы - погибли четверо детей - ВИДЕО
По меньшей мере четыре ребенка погибли в результате обрушения крыши здания начальной школы в северо-западном индийском штате Раджастхан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.
"В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика. Многие ученики получили травмы", - приводит агентство слова полицейского Амита Кумара.
Сообщается, что в результате инцидента более 60 детей могли оказаться под завалами. Ведутся спасательные работы.
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