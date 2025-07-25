Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс".

"Эта встреча может случиться <...> через два-три месяца", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского при посредничестве американского президента.

До этого Трамп выразил уверенность в том, что встреча между лидерами конфликтующих стран "обязательно состоится". Он отметил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.