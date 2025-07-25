https://news.day.az/world/1770135.html Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс".
Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс".
"Эта встреча может случиться <...> через два-три месяца", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского при посредничестве американского президента.
До этого Трамп выразил уверенность в том, что встреча между лидерами конфликтующих стран "обязательно состоится". Он отметил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.
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