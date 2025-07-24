За людьми научились следить через Wi-Fi

Итальянские ученые заявили, что с помощью Wi-Fi-сигнала можно наблюдать и отслеживать людей в помещении.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано на портале электронных препринтов arXiv.

Специалисты разработали и описали способ создания биометрического идентификатора человека. Метод базируется на то, что человеческое тело может искажать сигналы Wi-Fi и препятствовать их распространению. С помощью нейросети эти искажения можно фиксировать и интерпретировать, таким образом следя за людьми.

В материале говорится, что их методика WhoFi обладает несколькими преимуществами по сравнению с обычными камерами наблюдения. Так, слежка через Wi-Fi работает даже при отсутствии освещения. Кроме того, Wi-Fi-сигналы хорошо проходят сквозь стены и полностью незаметны.

"Основная идея исследования заключается в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути", - подчеркнули авторы. По их словам, на основе этих данных можно сделать уникальный биометрический слепок человека.

Специалисты напомнили, что в 2020 году была изобретена похожая технология слежки за людьми, получившая название EyeFi. Однако она работала с точностью 75 процентов. Метод WhoFi якобы точен на 95,5 процентов.