Трамп назвал способную погубить Европу проблему

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этой проблеме американский президент высказался во время общения с журналистами.

"Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется", - отметил он.

По мнению Трампа, в настоящее время "иммиграция убивает Европу".