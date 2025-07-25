Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в обращении говорится:

"Во время движения по дороге мы несем ответственность не только за соблюдение скоростного режима, маневры и правила, но и за наше отношение к окружающей среде. К сожалению, в некоторых случаях из салонов автомобилей мусор выбрасывается прямо на дорогу или обочину.

Следует помнить, что такое поведение может привести к следующим негативным последствиям:

- Загрязнение дороги - это не только портит внешний вид, но и нарушает функциональную безопасность дорожного покрытия.

- Пожароопасность - выброшенный окурок может вызвать возгорание в сухой траве, что представляет серьёзную угрозу для окружающей среды.

- Угроза для автомобилей - мелкий мусор (пластик, стекло и др.) может сделать поверхность скользкой и стать причиной технических неисправностей.

- Экологический вред - многие отходы (особенно пластик) не разлагаются в почве десятки лет и наносят ущерб природе.

- Социальная безответственность - неуважение к окружающей среде подрывает культуру поведения в обществе.

Не забывайте, что чистая дорога - это не просто приятный вид, это показатель культуры, сознательности и ответственности.

Окружающая среда - наш общий дом. Давайте беречь его вместе!"