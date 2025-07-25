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"Карван" объявил о переходе Эльвина Юнусзаде

"Карван" усилил свой состав еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Очередным трансфером команды стал Эльвин Юнусзаде. С ним подписан годичный контракт. Отметим, что 32-летний центральный защитник до этого выступал за "Габалу".