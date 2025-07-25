https://news.day.az/sport/1770066.html "Карван" объявил о переходе Эльвина Юнусзаде "Карван" усилил свой состав еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Очередным трансфером команды стал Эльвин Юнусзаде. С ним подписан годичный контракт. Отметим, что 32-летний центральный защитник до этого выступал за "Габалу".
"Карван" объявил о переходе Эльвина Юнусзаде
"Карван" усилил свой состав еще одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Очередным трансфером команды стал Эльвин Юнусзаде. С ним подписан годичный контракт.
Отметим, что 32-летний центральный защитник до этого выступал за "Габалу".
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