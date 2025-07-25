В Нидерландах выпущена почтовая марка в память об Анаре Мамедханове

В Нидерландах выпущена почтовая марка в память о легендарном капитане команды КВН "Парни из Баку", общественного деятеля Анара Мамедханова (20.06.1970 - 23.04.2011).

Марка выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница из Амстердама, хореограф Салтанат Ревангызы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend Life автор проекта.

Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры. Ранее были выпущены почтовые марки, посвященные поэту Низами Гянджеви, писателю Исмаилу Шихлы, композиторам Узеиру Гаджибейли, Джовдету Гаджиеву, Фикрету Амирову, музыкальному исполнителю Рашиду Бейбутову, танцовщице Амине Дильбази, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву и т.д. А также выпущены открытки, посвященные Ханкенди, Шуше, художнику Сакиту Мамедову, гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года был президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году - чемпионами XX века. Анар Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд - в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Был одним из организаторов первого чемпионата мира по "Что? Где? Когда?", прошедшего в 2002 году в Баку. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая занималась производством фильмов на патриотическую тему. Скончался в Баку на 41-м году жизни из-за проблем с сердцем.