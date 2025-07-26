https://news.day.az/world/1770185.html На Камчатке произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Камчатском крае РФ. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным службы, землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 45.6 км.
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Камчатском крае РФ.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным службы, землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 45.6 км.
Данные об ощущаемости не поступали.
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