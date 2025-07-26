На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Камчатском крае РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 45.6 км.

Данные об ощущаемости не поступали.