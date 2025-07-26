Азербайджан укрепляет позиции в Центральной Азии

Автор: Али Гасымов

Азербайджан и Узбекистан делают уверенные шаги к углублению стратегического экономического партнерства. Очередным подтверждением этого стало подписание Соглашения о разделе продукции (СРП) между Министерством энергетики Узбекистана, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз". Документ предусматривает проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона.

Это соглашение не только открыло новый этап в энергетическом сотрудничестве двух стран, но и стало наглядной демонстрацией растущего влияния Азербайджана в Центральной Азии. Участие SOCAR в проекте, по словам её президента Ровшана Наджафа, полностью соответствует долгосрочной стратегии компании по укреплению присутствия в регионе Каспия и Центральной Азии.

"SOCAR с воодушевлением приступает к реализации проекта, применяя накопленный опыт и передовые технологии. Уверены, что это сотрудничество внесет значимый вклад в энергетическую безопасность и развитие инфраструктуры Узбекистана", - отметил он.

В свою очередь, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подчеркнул, что подписание СРП с азербайджанской стороной соответствует стратегическим целям страны - привлечению инвестиций, внедрению международных стандартов и передового опыта.

Согласно соглашению, на первом этапе будет проведена 3D-сейсморазведка на участке площадью не менее 1000 кв. км. Далее планируется бурение как минимум одной разведочной скважины. Если исследования выявят промышленно значимые месторождения, стороны приступят к их освоению и добыче.

SOCAR назначена оператором проекта, что не только говорит о высокой степени доверия со стороны узбекских партнеров, но и подчеркивает готовность Азербайджана делиться своим опытом. В течение первых пяти лет планируется завершить основную фазу геологоразведочных работ и оценить перспективность дальнейших вложений.

"Это соглашение укрепляет позиции "Узбекнефтегаза" как надежного и инновационного партнера, открытого к международному взаимодействию и масштабным инвестициям", - отметил председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков.

Механизм СРП - это один из самых эффективных инструментов привлечения иностранных инвестиций в сырьевой сектор. Он снижает риски для инвесторов, обеспечивает возврат вложений за счет части добытых ресурсов и предусматривает распределение прибыли в согласованных долях. Участие SOCAR в таком соглашении показывает, что азербайджанская компания рассматривается в регионе как серьезный и надежный партнер.

Подписание СРП - не единичный эпизод, а логичное продолжение углубляющегося сотрудничества между Баку и Ташкентом. За последние годы экономические связи между Азербайджаном и Узбекистаном заметно укрепились. Так, между сторонами был создан Совместный деловой совет, регулярно проходят заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в 2023-м был открыт азербайджано-узбекский инвестиционный фонд.

Наряду с традиционными энергетическими проектами, Баку и Ташкент активизируют сотрудничество и в сфере возобновляемых источников энергии. Узбекистан, стремящийся к декарбонизации своей экономики, рассматривает Азербайджан как надежного партнера в передаче технологий и практического опыта в сфере "зеленой" энергетики.

Одним из символов такого сотрудничества является участие обеих стран в проекте Green Energy Corridor - Black Sea Energy, направленном на экспорт электроэнергии из возобновляемых источников в Европу через Черное море. В рамках этой инициативы Азербайджан предлагает подключить страны Центральной Азии - включая Узбекистан - к устойчивой энергосети с выходом на ЕС. Таким образом, формируется новый энергетический мост от Солнца и ветровых парков в степях до потребителей в Европе.

Кроме того, Азербайджан активно делится своим опытом в строительстве солнечных и ветровых электростанций, в том числе с участием таких международных компаний, как Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия). Для Узбекистана, планирующего увеличить долю ВИЭ до 30 процентов к 2030 году, этот опыт и технологическая база особенно ценны.

Стоит отметить, что подписание СРП - не единичный эпизод, а логичное продолжение углубляющегося сотрудничества между Баку и Ташкентом. За последние годы экономические связи между Азербайджаном и Узбекистаном заметно укрепились. Так, между сторонами был создан Совместный деловой совет, регулярно проходят заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в 2023-м был открыт Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд.

В сферу сотрудничества входят не только нефть и газ, но и "зеленая" энергетика, логистика, сельское хозяйство, транспорт, легкая промышленность. Узбекистан активно интересуется возможностями азербайджанской инфраструктуры на Каспии для выхода на европейские и турецкие рынки. В свою очередь, Азербайджан рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе, особенно - в контексте Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Кроме того, азербайджанские компании инвестируют в Узбекистан в сферы машиностроения, строительства и переработки. В будущем планируется запуск совместных промышленных кластеров и развитие трансрегиональных цепочек поставок.

Что особенно важно - отношения между Азербайджаном и Узбекистаном выходят за рамки чисто экономических. Это союз двух тюркоязычных государств, связанных общими историко-культурными корнями и сходным видением регионального развития. Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев последовательно продвигают курс на сближение и поддержку друг друга на международных площадках.

Энергетическое сотрудничество, включая и ископаемое топливо, и возобновляемые источники, становится важным рычагом для устойчивого развития обоих государств. SOCAR не просто участвует в проекте - она помогает строить новую энергетическую архитектуру Центральной Азии, в которой Азербайджан выступает как связующее звено между Востоком и Западом.