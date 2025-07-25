https://news.day.az/society/1770088.html 20 человек стали победителями конкурса «Yüksəliş» в 2025 году Пятый конкурс "Yüksəliş" стал соревнованием с наименьшим числом победителей - в отличие от предыдущих лет, в этом году было определено 20 победителей.
20 человек стали победителями конкурса «Yüksəliş» в 2025 году
Пятый конкурс "Yüksəliş" стал соревнованием с наименьшим числом победителей - в отличие от предыдущих лет, в этом году было определено 20 победителей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель Рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев на церемонии награждения победителей пятого конкурса.
По его словам, среди победителей - 19 мужчин и 1 женщина.
"Минимальный проходной балл на конкурсе составил 12, при этом 27 участников набрали 11 баллов, что свидетельствует о высокой конкуренции на соревновании", - добавил он.
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