«Формула-1» возвращается

Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бельгии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на трассе "Спа-Франкоршам".

Как передает Day.Az, этап в Бельгии прервет практически месячную паузу, которая взяла начало с первой недели июля после гонки в Великобритании. Однако в информационном поле никакой засухи словно и не наступало. Во многом в этом помог "Ред Булл", который уволил Кристиана Хорнера с поста руководителя команды. Предстоящий этап станет для "Ред Булл" первым в "Формуле-1" без Хорнера, который руководил командой с момента основания в 2005 году.

Пилоты "Макларена" австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис с большой долей вероятности разыграют чемпионский титул между собой. На данный момент Пиастри имеет преимущество в 8 очков, но при этом на последних шести этапах лишь два раза смог опередить партнера по команде, позволив ему сократить отставание. На этапе в Бельгии, помимо основной гонки, также пройдет спринт, поэтому Норрис при победе в обоих заездах сможет вплотную приблизиться к Пиастри. За спиной британца не только победы на двух предыдущих этапах, но и триумф в последней спринтерской гонке, которая прошла в Майами в мае. Эти два фактора играют в пользу Норриса и должны придавать уверенности спортсмену.

Другой интригой предстоящего этапа может стать выступление Льюиса Хэмилтона, который в последних двух гонках остановился в шаге от первого подиума в составе "Феррари". Британец в случае успеха может повторить рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Бельгии. Сейчас у Хэмилтона пять побед на бельгийской трассе, у немца - шесть. Из действующих гонщиков больше одного раза побеждал только нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" - трижды.

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов "Красная вода". Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников, а резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

В пятницу пройдут свободная практика и квалификация к спринту. В субботу состоятся спринт и квалификация к гонке. Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой.