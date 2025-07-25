Пожар, вспыхнувший в Агдаме, перекинулся на Ходжавенд

Вспыхнувший в селе Гюлаблы Агдамского района пожар распространился на обширную территорию и перекинулся на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.

Как передает Day.Az, в настоящее время к тушению огня привлечены семь пожарных бригад министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. В операции участвуют 80 человек личного состава и два вертолета.

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