https://news.day.az/society/1770020.html Пожар, вспыхнувший в Агдаме, перекинулся на Ходжавенд - ВИДЕО Вспыхнувший в селе Гюлаблы Агдамского района пожар распространился на обширную территорию и перекинулся на территорию села Мирикенд Ходжавендского района. Как передает Day.Az, в настоящее время к тушению огня привлечены семь пожарных бригад министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди.
Пожар, вспыхнувший в Агдаме, перекинулся на Ходжавенд - ВИДЕО
Вспыхнувший в селе Гюлаблы Агдамского района пожар распространился на обширную территорию и перекинулся на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.
Как передает Day.Az, в настоящее время к тушению огня привлечены семь пожарных бригад министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. В операции участвуют 80 человек личного состава и два вертолета.
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