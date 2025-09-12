https://news.day.az/society/1780052.html

Стало известно, когда будет сдана в эксплуатацию новая станция метро в Баку

В Бакинском метро продолжается строительство станции "B-4". Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу журналистам советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов. "Строительство станции "B-4" Фиолетовой линии метро в Баку продолжается", - сказал он.