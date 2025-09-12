https://news.day.az/society/1780052.html Стало известно, когда будет сдана в эксплуатацию новая станция метро в Баку В Бакинском метро продолжается строительство станции "B-4". Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу журналистам советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов. "Строительство станции "B-4" Фиолетовой линии метро в Баку продолжается", - сказал он.
Стало известно, когда будет сдана в эксплуатацию новая станция метро в Баку
В бакинском метро продолжается строительство станции "B-4".
Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу журналистам советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.
"Строительство станции "B-4" Фиолетовой линии метро в Баку продолжается", - сказал он.
По его словам, ввод станции в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре