Стало известно, когда будет сдана в эксплуатацию новая станция метро в Баку

В бакинском метро продолжается строительство станции "B-4".

Как передает Day.Az, об этом сообщил в пятницу журналистам советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.

"Строительство станции "B-4" Фиолетовой линии метро в Баку продолжается", - сказал он. 

По его словам, ввод станции в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.