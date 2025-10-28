Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики Турции

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева размещена публикация по случаю национального праздника Турции - Дня Республики, отмечаемого 29 октября.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогой брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Турции с национальным праздником братской Турецкой Республики - Днем Республики, выражаю самые теплые и наилучшие пожелания".