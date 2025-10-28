https://news.day.az/officialchronicle/1791524.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева размещена публикация в связи с 29 Октября - Днем Республики Турции. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева размещена публикация по случаю национального праздника Турции - Дня Республики, отмечаемого 29 октября.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогой брат,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Турции с национальным праздником братской Турецкой Республики - Днем Республики, выражаю самые теплые и наилучшие пожелания".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре