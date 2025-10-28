Посольство Азербайджана в Ираке заявило об отсутствии проблем с выдачей туристических виз

В последние дни в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что граждане Ирака, желающие посетить Азербайджан в туристических целях, якобы сталкиваются с трудностями.

Посольство Азербайджана в Ираке сообщило Trend, что эти утверждения не имеют никакого основания, и распространение подобных недостоверных сведений является неправильным, передает Day.Az.

Отмечается, что для ускорения процесса приема и обработки визовых заявлений, повышения качества услуг для граждан Ирака, желающих посетить страну, а также для борьбы с поддельными документами, Министерство иностранных дел Азербайджана совместно с международной компанией VFS Global подписало Меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с настоящим меморандумом, с 10 июля 2024 года прием заявлений на туристические визы граждан Ирака, а также других иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в этой стране, организуется "Азербайджанским центром визовых заявлений" при офисе компании VFS Global в Багдаде. Любой желающий посетить Азербайджан может обратиться в центр для получения информации о визовом оформлении.

Прием, оформление и передача документов, связанных с визовыми заявлениями граждан Республики Ирак, посольством Азербайджанской Республики в Республике Ирак и "Азербайджанским центром визовых заявлений" офиса компании "VFS Global" в городе Багдад осуществляется в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики. В рамках центра все услуги организуются на основе единой платы за услуги, установленной Меморандумом о взаимопонимании.

Деятельность центра строго контролируется посольством Азербайджана в Ираке и головным офисом VFS Global, проводится регулярный мониторинг работы центра.

Кроме того, в целях обеспечения прозрачности в соответствующей сфере Республика Ирак запретила прием документов от туристических компаний с отрицательной репутацией.

В результате этих мер наблюдается значительный рост числа иракских туристов в Азербайджане. Несмотря на отсутствие прямых рейсов и закрытие воздушного пространства Ирака в июне 2025 года, к 27 октября 2025 года посольством было принято 5904 обращения, из которых оформлено 5650 виз (для сравнения, в 2024 году было оформлено 4800 виз).

Ни в посольство Азербайджана в Ираке, ни в визовый центр не поступало жалоб от компаний, упомянутых в СМИ. Компания Alkaither, имя которой фигурировало в публикациях, заявила, что распространенное от ее имени сообщение является фальшивкой и никаких проблем с визовыми заявлениями граждан Ирака не наблюдается.

Все обращения в соответствующую сферу тщательно проверяются Министерством иностранных дел и посольством, а при выявлении недостатков принимаются меры по их устранению.