Опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию

В СМИ появилась информация о том, что бывший руководитель Администрации Президента и Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиз Мехтиев намеревался осуществить государственный переворот в стране и в связи с этим направил письмо руководителям определенных структур России.

Также сообщается, что это письмо оказалось в распоряжении азербайджанских спецслужб.

Несмотря на то, что некоторые утверждали, что подобного письма не существует и не верили в его подлинность, представленный факт показывает, что Рамиз Мехтиев действительно вынашивал иллюзорные планы осуществить переворот в Азербайджане при поддержке иностранного государства.

Как сообщает Day.Az, АПА публикует письмо, написанное Рамизом Мехтиевым.

Также следует отметить, что реализовать подобный план было не в силах ни самого Рамиза Мехтиева, ни тех кругов, с которыми он пытался установить связь. Попытка осуществить замысел только демонстрирует его истинную лицемерную сущность.