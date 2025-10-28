Дональд Трамп встретился с главой Nvidia

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом, которого охарактеризовал как "блестящего" руководителя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Investing,

Трамп заявил в ходе выступления перед представителями бизнеса в Токио.

В своей речи американский лидер поздравил Nvidia с выпуском передового чипа Blackwell, разработанного совместно с тайваньской TSMC. Трамп подчеркнул, что эти компании, как и другие производители чипов, инвестируют в американскую экономику сотни миллиардов долларов.

Встреча с главой Nvidia состоялась в рамках азиатского турне Трампа, которое также включает визиты в Южную Корею и запланированные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент выразил уверенность в успехе предстоящей встречи с китайским лидером.

Кроме того, Трамп подтвердил намерение своей администрации ускорить создание инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) и вернуть производство критически важных чипов в США. В ходе выступления он также подверг критике главу ФРС Джерома Пауэлла и высказал озабоченность высокими ценами на говядину.