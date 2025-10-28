https://news.day.az/sport/1791302.html Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 выступит на Исламиаде Стал известен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3, которая примет участие в IV Играх Исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за команду сыграют Александра Молленхауэр, Дина Ульянова, Эрика Картер и Брианна Фрейзер.
Именно этот состав ранее завоевал серебряные медали Кубка Европы и Женской Мировой серии.
Отметим, что Игры Исламской солидарности пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 7 по 21 ноября.
