Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 выступит на Исламиаде

Стал известен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3, которая примет участие в IV Играх Исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за команду сыграют Александра Молленхауэр, Дина Ульянова, Эрика Картер и Брианна Фрейзер.

Именно этот состав ранее завоевал серебряные медали Кубка Европы и Женской Мировой серии.

Отметим, что Игры Исламской солидарности пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 7 по 21 ноября.