Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.