В Нидерландах рухнул ветряной генератор

В Нидерландах произошёл инцидент с ветряной турбиной.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Конструкция не выдержала натиска ураганного ветра и рухнула на землю.

