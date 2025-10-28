https://news.day.az/world/1791373.html В Нидерландах рухнул ветряной генератор - ВИДЕО В Нидерландах произошёл инцидент с ветряной турбиной. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Конструкция не выдержала натиска ураганного ветра и рухнула на землю. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Нидерландах рухнул ветряной генератор - ВИДЕО
В Нидерландах произошёл инцидент с ветряной турбиной.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Конструкция не выдержала натиска ураганного ветра и рухнула на землю.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре