Будет ли в Азербайджане сильное землетрясение?

Землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Балыкесир, не оказало никакого воздействия на территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend начальник отдела электронных услуг Республиканского сейсмологического центра Вюсаля Рафикгызы.

Она отметила, что в настоящее время на территории Азербайджана не зарегистрировано ни одного землетрясения магнитудой выше 3 баллов (ml>3):

"Хочу подчеркнуть, что территория Азербайджана также относится к сейсмически активным зонам. Периодически у нас фиксируются землетрясения магнитудой 3 и выше. Однако поскольку точный прогноз землетрясений невозможен, никто не может с уверенностью сказать, произойдет ли оно или нет. На данный момент в Азербайджане землетрясений свыше 3 баллов не зарегистрировано, и землетрясение, произошедшее в братской Турции, не оказывает никакого влияния на нашу территорию".

Рафикгызы также призвала граждан не верить "прогнозам" так называемых "экспертов", которые после землетрясений в соседних странах распространяют непроверенную информацию в социальных сетях:

"Обычно, когда землетрясение происходит в братской Турции или в соседних странах, некоторые "эксперты" начинают публиковать свои прогнозы о возможных толчках в Азербайджане. Хочу еще раз подчеркнуть: такие прогнозы не имеют никакой научной основы, поскольку в мире не существует метода точного предсказания землетрясений", - подчеркнула она.