Момент сильного землетрясения в Турции попал в эфир новостей

Как сообщалось ранее, в районе Сындыгры провинции Балыкесир (Турция) произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Как передает Day.Az, толчки ощущались и в соседних провинциях. Землетрясение также было зафиксировано во время прямого эфира телеканала TGRT News.

Журналисты Негахан Алчы, Фатих Атик, Фуат Угур, Шамиль Тайяр и Джем Кючюк пережили землетрясение прямо в студии во время эфира.