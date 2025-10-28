https://news.day.az/world/1791320.html Момент сильного землетрясения в Турции попал в эфир новостей - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в районе Сындыгры провинции Балыкесир (Турция) произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Как передаёт Day.Az, толчки ощущались и в соседних провинциях. Землетрясение также было зафиксировано во время прямого эфира телеканала TGRT News.
Как сообщалось ранее, в районе Сындыгры провинции Балыкесир (Турция) произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Как передает Day.Az, толчки ощущались и в соседних провинциях. Землетрясение также было зафиксировано во время прямого эфира телеканала TGRT News.
Журналисты Негахан Алчы, Фатих Атик, Фуат Угур, Шамиль Тайяр и Джем Кючюк пережили землетрясение прямо в студии во время эфира.
