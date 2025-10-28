В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени и ощущалось во многих регионах страны, включая Стамбул.