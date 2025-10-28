https://news.day.az/world/1791286.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.
В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир.
Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени и ощущалось во многих регионах страны, включая Стамбул.
