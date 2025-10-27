В Баку представлено волшебство рук - дефиле в войлочной одежде

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее" прошла познавательная встреча под названием "Искусство войлока: волшебство рук", посвящённая одной из самых древних и самобытных форм народного декоративно-прикладного творчества - войлочному искусству, сообщает Trend Life.

Лекцию представила кандидат искусствоведения, модельер-дизайнер Севиль Алиева, которая рассказала об истории, традициях и художественных особенностях этого уникального ремесла. Участники мероприятия смогли глубже познакомиться с тем, как войлок - материал, созданный руками человека из овечьего руна - превратился в настоящее произведение искусства и стал неотъемлемой частью культурного наследия многих народов, в том числе и азербайджанского.

В ходе лекции выступили член Союза художников Азербайджана и Академии художеств Узбекистана, модельер-дизайнер Мехрибан Алиева, а также художники по войлоку Майя Бабаева и Наиля Керимова. Они представили свои работы, вдохновлённые древними мотивами и современными дизайнерскими идеями, поделились своими методами работы и видением развития войлочного искусства в Азербайджане.

Слушатели узнали о тонкостях старинных техник валяния, о процессе подготовки шерсти, окрашивания натуральными пигментами и создании прочного, но при этом пластичного материала. Особое внимание было уделено роли женщины-мастерицы в сохранении традиций войлока - ведь именно в женских руках рождались эти удивительные предметы быта и искусства.

Завершением мероприятия стал показ, в ходе которого были представлены оригинальные модели одежды, созданные современными модельерами-дизайнерами. В коллекциях сочетались древние традиции и современные формы, демонстрируя, как искусство войлока органично вписывается в контекст сегодняшней моды и дизайна.

Мероприятие стало ещё одним шагом на пути популяризации национальных ремёсел и осознания их значимости в культурной идентичности Азербайджана.

Искусство изготовления войлока на территории Азербайджана уходит корнями в глубокую древность. Археологические находки и этнографические материалы свидетельствуют, что уже несколько тысяч лет назад войлок использовался не только как утилитарный материал для утепления жилищ, покрытия полов и изготовления одежды, но и как декоративный элемент, несущий в себе богатую символику и художественные мотивы.

В сельских районах Азербайджана, особенно в Карабахе, Ширване и Нахчыване, существовали целые династии мастеров-валяльщиков, которые передавали секреты ремесла из поколения в поколение. Войлочные ковры, покрывала, попоны и декоративные панно украшались национальными орнаментами - солнцем, звездами, растительными узорами и символами плодородия. Эти изделия не только имели практическое значение, но и выражали эстетическое мировоззрение народа, его отношение к природе и жизни.

Сегодня, благодаря усилиям современных художников и дизайнеров, древнее войлочное ремесло переживает новый этап развития. Войлок вновь становится популярным - его используют в моде, интерьере, сценографии и декоративном искусстве.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az