Сколько нужно набрать баллов, чтобы стать воспитателем в детсадах?
Определены проходные баллы для отбора вакансий на конкурс по приёму воспитателей-педагогов в учреждения дошкольного образования.
Об этом сообщили Day.Az в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.
Отмечается, что проходной балл установлен на уровне 35 баллов для Газах-Товузского регионального управления образования и 40 баллов - для Бакинского городского управления образования и других региональных управлений.
