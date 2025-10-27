Сколько нужно набрать баллов, чтобы стать воспитателем в детсадах?

Определены проходные баллы для отбора вакансий на конкурс по приёму воспитателей-педагогов в учреждения дошкольного образования.

Об этом сообщили Day.Az в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Отмечается, что проходной балл установлен на уровне 35 баллов для Газах-Товузского регионального управления образования и 40 баллов - для Бакинского городского управления образования и других региональных управлений.