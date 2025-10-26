В смартфонах Samsung появится ИИ-функция приоритетных уведомлений

Samsung разрабатывает функцию управления уведомлениями в фирменной оболочке One UI 8.5 с автоматическим выделением наиболее важных оповещений. Об этом сообщает портал DigitalTrends со ссылкой на обнаруженные в утекшей тестовой сборке прошивки данные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инструмент под названием Prioritize Notifications ("Приоритизация уведомлений") будет автоматически поднимать приоритетные уведомления в верхнюю часть панели уведомлений. Пользователь сможет вручную определять, какие события от конкретных приложений относятся к категории важных.

Ожидается, что функция станет частью официального релиза One UI 8.5, который дебютирует вместе с серией смартфонов Galaxy S26 в начале следующего года.

Отмечается, что анализ и обработка уведомлений будет выполняться локально на устройстве - компания не получит доступа к содержанию пользовательских данных и они не будут переданы для обработки на серверы Samsung.

Презентация флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S26 и оболочки One UI 8.5 ожидается в январе-феврале 2026 года.