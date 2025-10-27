Изменения подоходного налога в Азербайджане объяснили

В последние недели внесенные изменения в Налоговый кодекс Азербайджана, в частности введение 3-процентного подоходного налога с зарплат до 2500 манатов в частном секторе, вызвали широкое обсуждение.

Как передает Day.Az, экономист-эксперт Эйюб Керимли прокомментировал данную инициативу.

По его словам, распространенная в некоторых СМИ информация о том, что с работников, получающих 1000 манатов, будет удерживаться 30 манатов налога, не соответствует действительности. Эксперт пояснил, что изменения предусматривают повторное применение статьи 102.1.6 Налогового кодекса.

"Согласно этой статье, часть дохода физических лиц в размере до 200 манатов освобождается от налога. То есть человек, получающий зарплату в 1000 манатов, заплатит не 30, а лишь 24 маната налога. Расчет следующий: 1000 - 200 = 800 × 3% = 24 маната. Таким образом, сумма налога уменьшается на 6 манатов. Работник с зарплатой 2500 манатов заплатит не 75, а 69 манатов", - отметил Керимли.