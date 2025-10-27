В Праге представлен туристический потенциал Азербайджана и Узбекистана

В Праге состоялось совместное роуд-шоу в рамках широкомасштабного азербайджано-узбекского проекта "Ключевые места Шелкового пути". Мероприятие стало частью европейского турне, охватившего шесть европейских городов - Франкфурт, Вену, Цюрих, Будапешт, Прагу и Барселону.

Как сообщает Day.Az, инициатива реализуется в рамках партнерства Азербайджанского бюро по туризму (АБТ) и Национального PR-центра Узбекистана. Целью мероприятия является продвижение культурного, исторического и природного туристического потенциала двух стран, разработка совместных маршрутов по Великому Шелковому пути и укрепление профессиональных связей между туроператорами.

В мероприятии приняли участие представители комитетов по туризму, центров продвижения, отельных сетей, а также руководители туроператоров и профильных организаций Чехии.

В ходе презентации представители Азербайджана и Узбекистана представили основные туристические объекты двух стран, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое внимание было уделено развитию экотуризма, гастрономии, горнолыжного, оздоровительного и культурного туризма.

После официальной сессии состоялась встреча B2B, на которой туроператоры из Узбекистана, Азербайджана и Чехии обсудили перспективы сотрудничества, обменялись предложениями по разработке совместного туристического продукта.

Мероприятие вызвало большой интерес у чешского туристического сообщества и СМИ. Участники отметили, что Азербайджан и Узбекистан сегодня воспринимаются как современные, безопасные и гостеприимные страны, где богатая история гармонично сочетается с современной инфраструктурой и высококачественными туристическими услугами.