Apple планирует удвоить производство AirPods в этой стране

Партнер по цепочке поставок Apple, компания Foxconn, планирует значительно увеличить мощности по производству AirPods в 2026 году. Хотя ранее усилия Apple в Индии были сосредоточены преимущественно на производстве iPhone, теперь растет и производство других продуктов. Согласно последним сообщениям, производство AirPods будет удвоено в 2026 году на одном из предприятий в Хайдарабаде. Об этом сообщает издание AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников издания, Foxconn Interconnect Technology (FIT) расширяет свои мощности в Хайдарабаде. Завод в Конгара Калан начал массовое производство AirPods в апреле, и FIT намерена масштабировать производство на этом объекте. Текущая мощность завода FIT в Хайдарабаде оценивается более чем в 100 000 пар AirPods в месяц. В рамках реализации планов предприятие должно будет выпускать 200 000 единиц ежемесячно, что почти вдвое превышает текущий объем выпуска.

Сроки расширения составляют от шести до восьми месяцев, что означает удвоение мощностей в течение 2026 года. Производственное оборудование уже направляется с вьетнамских предприятий Foxconn в Индию, при этом пять существующих производственных линий на заводе также переоборудуются для выпуска различных моделей AirPods. Это также повлечет за собой увеличение штата сотрудников: численность персонала на объекте, составляющая в настоящее время около 2 000 человек, возрастет до примерно 5 000.

Это не единственное запланированное расширение мощностей по производству AirPods в Индии. В мае производитель корпусов для AirPods, компания Jabil, объявила о планах увеличить свои мощности за счет нового предприятия в Тиручираппалли, штат Тамилнад.