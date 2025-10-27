https://news.day.az/world/1791146.html Пашинян сообщил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP В настоящее время ведётся активная работа по реализации проекта TRIPP совместно с Соединёнными Штатами Америки. Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год.
В настоящее время ведётся активная работа по реализации проекта TRIPP совместно с Соединёнными Штатами Америки.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год.
Пашинян отметил, что проект является новым как для самой страны, так и для региона в целом, содержит ряд сложных моментов, однако выразил уверенность, что все возникающие проблемы будут обсуждены и решены в ближайшее время.
Премьер-министр также подчеркнул, что отношения с Азербайджаном уже стали неотъемлемой частью ежедневной работы правительства, а основным вопросом повестки дня является сохранение мира.
