Пашинян сообщил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

В настоящее время ведётся активная работа по реализации проекта TRIPP совместно с Соединёнными Штатами Америки.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год.

Пашинян отметил, что проект является новым как для самой страны, так и для региона в целом, содержит ряд сложных моментов, однако выразил уверенность, что все возникающие проблемы будут обсуждены и решены в ближайшее время.

Премьер-министр также подчеркнул, что отношения с Азербайджаном уже стали неотъемлемой частью ежедневной работы правительства, а основным вопросом повестки дня является сохранение мира.