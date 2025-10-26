Азербайджанская саблистка завоевала "бронзу" на турнире в Болгарии

Азербайджанская саблистка Полина Касперович завоевала бронзовую медаль на международном турнире Satellite, который прошел в столице Болгарии - Софии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Азербайджана, спортсменка успешно выступила в групповом этапе, одержав четыре победы, и продолжила серию удачных боев в плей-офф.

В полуфинале Касперович в упорной борьбе уступила представительнице Румынии Андрее Лупу со счетом 14:15, став бронзовым призером турнира.