Крабы захватили австралийский остров

В Австралии на острове Рождества началась ежегодная миграция красных крабов.

Как передает Day.Az, миллионы крабов заполонили автодороги острова, чтобы добраться из леса до океана. Там самки и самцы будут спариваться, после чего отложат яйца. Из них появятся личинки, которые через месяц превратятся в молодых крабов и начнут мигрировать обратно в лес.

В этом году миграция крабов началась несколько раньше, чем обычно. Миграция крабов сравнима с красной ковровой дорожкой, простирающейся вдоль береговой линии. Водители острова стараются избегать выезда на дороги рано утром и поздно вечером, чтобы создать условия для спокойного передвижения крабов.