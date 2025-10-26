Определились соперники женской сборной Азербайджана по гандболу на Исламиаде

Стали известны соперники женской сборной Азербайджана по гандболу на VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола Азербайджана, национальная команда сыграет в группе B вместе со сборными Казахстана, Пакистана и Катара. В группу A вошли команды Турции, Ирана, Гвинеи и Мальдивских островов.

Гандбольный турнир в рамках Игр исламской солидарности пройдет с 13 по 21 ноября.

Отметим, что женская сборная Азербайджана ранее добивалась значительных успехов на этих соревнованиях: в 2017 году в Баку команда завоевала золотую медаль, а в 2022 году в Конье - серебряную.