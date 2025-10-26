В Испании десятки тысяч человек вышли на митинг

Более 50 тысяч жителей Валенсии вышли на протест из-за последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона. Об этом сообщает газета Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более 50 тысяч человек посетили митинг, который <...> собрал более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии", - говорится в сообщении.

Митингующие выразили протест из-за действий местных властей по ликвидации последствий наводнения в 2024 году.