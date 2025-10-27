Отозван посол Азербайджана в Мексике

Мамед Талыбов отозван с должности посла Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах, а также в Республике Гондурас, Республике Колумбия, Республике Коста-Рика, Республике Гватемала, Республике Панама и Республике Перу.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

