Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики представило видеоролик, подготовленный на основе информации, опубликованной на прошлой неделе.
Day.Az предлагает вниманию видеоролик:
