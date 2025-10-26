https://news.day.az/sport/1791051.html Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1. Стычка произошла около скамеек запасных команд.
Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой
Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде.
Игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.
Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.
"Реал" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре