Пашинян назвал заявление Азербайджана о транзите историческим событием

Заявление Азербайджана об устранении транзитных ограничений для Армении является историческим событием.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заявил о важности того, чтобы и Армения предприняла соответствующие шаги.

Пашинян отметил, что первая партия зерна из Казахстана будет импортирована в Армению через территорию Азербайджана по железнодорожному маршруту Азербайджан-Грузия-Армения.