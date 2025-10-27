https://news.day.az/politics/1791102.html Пашинян назвал заявление Азербайджана о транзите историческим событием Заявление Азербайджана об устранении транзитных ограничений для Армении является историческим событием. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил о важности того, чтобы и Армения предприняла соответствующие шаги.
