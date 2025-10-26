https://news.day.az/world/1791048.html Во Франции ограбление Лувра рассмотрели как унижение Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал NBC. Отмечается, что французские граждане склонны гордо демонстрировать историю и культуру.
