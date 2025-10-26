Во Франции ограбление Лувра рассмотрели как унижение

Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что французские граждане склонны гордо демонстрировать историю и культуру.

Однако данное дело выявило серьезные недостатки в системе безопасности и ранило гордость французов.

Ранее мы сообщали, что парижский Лувр ограбили.