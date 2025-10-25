В рамках Art Weekend в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова представят мультидисциплинарный проект "Фисташковое дерево: корни памяти"

31 октября - 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства. Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, символ устойчивости, обновления и общей памяти была выбрана в качестве ключевого элемента Art Weekend, который способствует значимому диалогу с международным миром искусства.

Одно из мероприятий пройдет в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, где будет представлен мультидисциплинарный проект "Фисташковое дерево: корни памяти" (Püstə ağacı: Üç həyat damlası / The Pistachio Tree: Three Drops of Life), передает Day.Az.

Постановка по рассказу выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016) рассказывает о человеке и дереве, ставшем символом стойкости, памяти и надежды. Это история о корнях, времени и человеческой способности сохранять внутренний свет. В моноспектакле сыграет заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

"Проект объединяет три элемента - искусство, традиции и природу, создавая единое художественное пространство, где прошлое и будущее встречаются в символе фисташкового дерева - дерева, которое умеет жить там, где мало воды, и сохранять жизнь даже в суровых условиях. Объединив литературу, традиции и экологию, проект "Фисташковое дерево: корни памяти" выражает идею "Сохраняя культуру прошлого, мы ответственны за природу будущего", - отметила директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова.

"Фисташковый ковёр", сотканный мастерами "Азерхалча", станет образом культурных корней и национальных традиций. Его узоры перекликаются с темой рассказа, соединяя литературу, ремесло и живую ткань азербайджанской культуры.

Перед Центром творчества Максуда Ибрагимбекова в Ичеришехер будет также посажено фисташковое дерево - живой символ бережного отношения к природе и воде. Этот жест превращает художественную идею в действие, объединяя человека, искусство и природу в одном дыхании.