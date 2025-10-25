Решение Баку открыло новые возможности для логистики в регионе

Снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов для Армении через свою территории имеет чрезвычайную важность. Это означает то, что государство, которое было исключено из эффективного транзита, особенно из стран Центральной Азии, Китая, Юго-Восточной Азии, будет интегрировано в общерегиональные транзитные рамки. То есть с точки зрения экономики для региона открываются многие удобные возможности.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По его словам, Южный Кавказ не так велик по территории, поэтому любое закрытие дорог, любая транспортно-логистическая блокировка негативно влияют на него. В данном случае проигрывает, в первую очередь страна, которая была изолирована - это Армения, оказавшаяся в таком положении из-за своей оккупационной политики. Нежелательна такая ситуация и для всего региона, потому что закрываются возможности, которые могли быть эффективно использованы, могли снижать цены на логистику и так далее, отметил Макили-Алиев.

"Для Армении такой шаг Баку важен тем, что приведет к снижению стоимости логистики. Это также важно с точки зрения продовольственной безопасности страны, открытия более надежных и стабильных путей обеспечения ее, например, зерном, являющимся стратегическим товаром. Транзит зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан обойдется дешевле, что будет влиять на цены на хлеб в Армении.

Для региона в целом тоже открываются возможности для сотрудничества. Турция теперь сможет доставлять свои товары в Азербайджан через Армению. Это повлечет за собой снижение цен, переориентацию логистических компаний, которые теперь смогут продавать больше товаров и услуг на этом направлении. Такие перемены для региона всегда позитивны и ведут к оживлению торговли. Так что снятие ограничений на транзит через Азербайджан важно и для всего региона. Но для региона только во вторую очередь - в первую же это важно для Армении.

Думаю, в Армении это понимают. Поэтому с таким воодушевлением Ереван отнесся к такому шагу Баку и заявил о готовности к ответным шагам. Правда, эти шаги несколько перформативные, но, думаю, положительная динамика сохранится и мы увидим продолжение процесса разблокирования транспортно-логистических возможностей региона", - сказал доцент Гетеборгского университета.

Лейла Таривердиева